Kiralık sosyal konut projesi | 15 bin sosyal konut için süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...
İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek için 15 bin sosyal konut yapılacak. Talep toplandıktan sonra kura ile hak sahipleri belirlenecek. Kiralar piyasa rayiç bedelinin altında olacak. Konutlar 3 yıllığına kiralanabilecek. Konutların yönetim, bakım ve denetimini TOKİ yapacak Peki süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...
'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek. Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta erişimi sağlanacak.
Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.
FAHİŞ KİRA ARTIŞINA FREN
Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Projenin aynı zamanda fahiş kira artışlarını da dengeleme hedefi olduğu, bunun için evlerin bölge rayiç bedelinin altında kiralanacağı belirtildi. Evlerin 3 yıllığına kiralanacağı TOKİ'nin, kiralanan konutların yönetimini, bakımını ve denetimini sağlayacağı ifade edildi.
KURA USULÜ UYGULANACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kiralık sosyal konut projesine ilişkin görüntülü bir içerikle sürecin detaylarını paylaştı. Görüntülerde ev sahibinin devlet olacağı, kiralık sosyal konutların sadece İstanbul'da inşa edileceğinin altı çizildi.