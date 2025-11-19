Kiralık sosyal konut projesi | 15 bin sosyal konut için süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek. Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta erişimi sağlanacak.