Kirlilikle boğuşan Nilüfer Gölü'nde çiçekleri koparmanın cezası 150 bin lira
Pazarcık'taki Nilüfer Gölü ve çevresi kirlilik tehdidiyle boğuşurken gölde bulunan nilüferler de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Göldeki çiçekleri koparmanın cezasının 150 bin lira olduğu öğrenilirken, bölgenin turizme kazandırılıp çiçeklerin de koruma altına alınması bekleniyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Evri Mahallesi'nde bulunan nilüfer çiçekleri güzelliğiyle ilgi görürken, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
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Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden su yüzerine çıkıyor.
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Manzarası ile ilgi çeken nilüfer çiçekleri kirlilik ile boğuşuyor.
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Göl içerisine atılan şişe ve çöp gibi atıklar kirliliğe neden oluyor.
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