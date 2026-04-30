Kış geri dönüyor: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Adana, Konya, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, yarın gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'ta karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 30 Nisan 2026 hava durumu tahminleri
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Yurdun kuzey kesimlerinde kuzey, güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAKARYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu