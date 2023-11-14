Kışlık oto bakım ne kadara mal olur? '50 bin liraya kadar masraf çıkar' uyarısı

Kış öncesi aracın marka ve modeline göre bakım fiyatlarının bin 500 ile 2 bin TL arasında değiştiğini belirten oto tamir ustaları, kışın antifrizin yetersiz kalmasından dolayı arızalanan motor masrafının yaklaşık 50 bin TL'ye çıkabileceğine dikkat çekti.

Konuya ilişkin konuşan Hakan Elpe isimli usta, araç sahiplerinin kar düşmeden lastiklerini değiştirmelerini önerdi. Karın yağmasıyla birlikte birçok oto bakım ve lastikçilerde yoğunlukların yaşandığını, bu yüzden de iyi hizmet alamadıklarını ifade eden Elpe, “Ne kadar erken değiştirseler o kadar iyi olur. Diğer bakımlarını da yaptırmak zorundalar. Yapmasalar aksi takdirde araçlarında farklı sorunlar çıkabiliyor. Bir antifriz yüzünden motorunda sorun çıkabiliyor. Bir antifriz yüzünden motor iniyor. Yağa su karışıyor ve bu da çalışmama riski oluşturuyor. Bunların hepsine dikkat etmek ve zamanında yaptırmak lazım.” dedi.