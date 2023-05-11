Kız Kulesi açıldı Restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, yapılan ışık ve lazer şovuyla açıldı.

İstanbul'un simge yapılarından restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, saat 21.00'den itibaren yapılan ışık ve lazer şovuyla açıldı. 1 | 5

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kulenin tarihinin milattan önce 410 yılına kadar uzandığını belirterek, "Yaklaşık 2 bin 400 yıllık tarihi yapıdan bahsediyoruz. Çok eski bir yapı. Bu süreçte birçok kez yıkılıp tekrar yapıldı. Cumhuriyet tarihindeki restorasyonları 1944 ve 1960'lı yıllarda yapılmıştı. Son olarak 1999-2000 döneminde gerçekleştirilmiş. Bugün de en son restorasyonu tamamlanmış oldu." diye konuştu. 2 | 5

Kulenin geçmiş fotoğraflarına bakınca farklı Kız Kulesi formlarının görüldüğüne dikkati çeken Ersoy, şu bilgileri verdi: "1944'teki restorasyonu inceledik önce. Aslında yapının özgün kısmı kule ve kale kısmı. Haricinde gördüğünüz bütün her şey sonradan yapılmış eklentiler. Birçok eklenti aslına uygun olmayacak şekilde yapılmış. 1940'lı yılların gözde malzemesi olan ama günümüz restorasyon çalışmalarının yasaklı malzemesi olarak kabul edilen beton kullanılmış. Çünkü betonun içinde bulunan kimyasal malzeme ve tuzlar özgün malzemenin zaman içinde yıpranmasına sebebiyet veriyor. Yine aynı şekilde statik hesapları da altüst edilmiş oluyor. Beton ağırlık bindirildiği için statik yapısı bozuluyor. Bu tadilat çalışmaları sırasında yaptığımız en önemli konulardan bir tanesi sonradan yapılmış gereksiz eklentilerin kaldırılması bir diğeri de binanın özgün malzemesiyle tekrar restore edilmesidir. Hem restorasyon hem de rekonstrüksüyon çalışmaları sırasında binanın yıllar öncesindeki özgün malzemeleri kullanıldı." 3 | 5