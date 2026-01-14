Köfteci Yusuf’un yeni projesi belli oldu: Hedef 100 bin hane! Dev yatırımla giriyor
Son yıllarda adından söz ettiren Köfteci Yusuf, gıda sektöründen farklı bir sektöre de geçiş yapıyor. Yusuf’un dev yatırımla girdiği yeni projesi belli oldu.
Gıda sektörünün önde gelen isimlerinden Köfteci Yusuf, mevcut sektördeki başarısının ardından yeni bir sektörde de adından söz ettirmeye hazırlanıyor.
Türkiye'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Köfteci Yusuf, geçtiğimiz yıl giriş yaptığı enerji sektöründeki yatırımlarını büyüme kararı aldı. Şirket, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde inşa edilecek rüzgar türbini sayısını 8'e yükseltmek için girişimlerde bulundu. Milyonlarca dolarlık bu yeni yatırım, yüz bine yakın hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kapasiteye ulaşacak.
GIDA SEKTÖRÜNDEKİ BAŞARI ENERJİYE TAŞINIYOR
Türkiye'nin en hızlı büyüyen restoran zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf, gıda sektöründe yakaladığı başarıyı farklı alanlara kaydırmak için girişimlerini hızlandırdı. 2024 yılında aldığı stratejik karar ile Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir adet 6,5 MW kurulu gücünde rüzgar türbini kuran şirket, bu santralden elde edilen verimli performansın ardından alandaki girişimlerini büyütme kararı aldı.
HEDEF 100 BİN HANEYE ELEKTRİK ÜRETMEK
Şirketin aldığı yeni karar doğrultusunda, OSB Energy Türkiye tarafından Susurluk bölgesinde Köfteci Yusuf adına inşa edilecek rüzgar enerji santrali sayısı 8'e yükseltildi. Tek bir türbinle başlayan proje, hızla büyüyerek dev bir enerji tesisine dönüştü. Bölgedeki yatırımların hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.