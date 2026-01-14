Köfteci Yusuf’un yeni projesi belli oldu: Hedef 100 bin hane! Dev yatırımla giriyor

GIDA SEKTÖRÜNDEKİ BAŞARI ENERJİYE TAŞINIYOR

Türkiye'nin en hızlı büyüyen restoran zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf, gıda sektöründe yakaladığı başarıyı farklı alanlara kaydırmak için girişimlerini hızlandırdı. 2024 yılında aldığı stratejik karar ile Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir adet 6,5 MW kurulu gücünde rüzgar türbini kuran şirket, bu santralden elde edilen verimli performansın ardından alandaki girişimlerini büyütme kararı aldı.