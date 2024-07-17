Konut fiyatlarındaki artış oranı açıklandı: 3 büyükşehirde 100 metrekare evin fiyatı ne kadar?
Konut fiyatları mayıs ayında reel olarak yüzde 15 geriledi. Üç büyükşehirde fiyatlar yükseldi ancak bu artış enflasyonun gerisinde kaldı. Türkiye genelinde 100 metrekare evin ortalama fiyatı ise 3,3 milyon lirayı aştı.
Konut fiyatları mayıs ayında reel olarak yüzde 15 düşüş kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı konut fiyat endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre konut fiyatları, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 45 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14,9 oranında azaldı.
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artarak 1273,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Konut fiyatları mayıs ayında İstanbul'da yüzde 1,1, Ankara'da yüzde 2,4, İzmir'de yüzde 2,6 oranında artış gösterdi.
Bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 35,3, 53,9 ve 44,2 oranlarında artış kaydetti.