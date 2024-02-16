  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Konut satışının en çok azaldığı büyük şehirler: Düşüş 2 katı buldu

Konut satışının en çok azaldığı büyük şehirler: Düşüş 2 katı buldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayına dair konut satış rakamlarını açıkladı. Verilere göre konut satışları 2023 Aralık ayına göre yüzde 42,04 azalarak 80 bin 308 olarak gerçekleşti. İşte satışların en çok düştüğü büyük şehirler şöyle...

Konut satışının en çok azaldığı büyük şehirler: Düşüş 2 katı buldu - Sayfa 1

İSTANBUL

2023 Aralık - Satış: 23 bin 714 adet 

Düşüş: Yüzde 43,4

2024 Ocak - Satış: 13 bin 423 adet

1 | 10
Konut satışının en çok azaldığı büyük şehirler: Düşüş 2 katı buldu - Sayfa 2

ŞANLIURFA

2023 Aralık - Satış : 3 bin 150 adet

Düşüş: Yüzde 43,8

2024 Ocak - Satış: bin 769 adet

2 | 10
Konut satışının en çok azaldığı büyük şehirler: Düşüş 2 katı buldu - Sayfa 3

GAZİANTEP

2023 Aralık - Satış: 4 bin 115 adet

Düşüş: Yüzde 44,3

2024 Ocak - Satış: 2290 adet

3 | 10
Konut satışının en çok azaldığı büyük şehirler: Düşüş 2 katı buldu - Sayfa 4

MUĞLA

2023 Aralık - Satış: bin 987 adet

Düşüş: Yüzde 44,6

2024 Ocak - Satış:  bin 100 adet

4 | 10