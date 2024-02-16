Konut satışının en çok azaldığı büyük şehirler: Düşüş 2 katı buldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayına dair konut satış rakamlarını açıkladı. Verilere göre konut satışları 2023 Aralık ayına göre yüzde 42,04 azalarak 80 bin 308 olarak gerçekleşti. İşte satışların en çok düştüğü büyük şehirler şöyle...
İSTANBUL
2023 Aralık - Satış: 23 bin 714 adet
Düşüş: Yüzde 43,4
2024 Ocak - Satış: 13 bin 423 adet
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ŞANLIURFA
2023 Aralık - Satış : 3 bin 150 adet
Düşüş: Yüzde 43,8
2024 Ocak - Satış: bin 769 adet
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GAZİANTEP
2023 Aralık - Satış: 4 bin 115 adet
Düşüş: Yüzde 44,3
2024 Ocak - Satış: 2290 adet
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MUĞLA
2023 Aralık - Satış: bin 987 adet
Düşüş: Yüzde 44,6
2024 Ocak - Satış: bin 100 adet
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