Konya'da 5.2'lik deprem: Ankara sallandı! Daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan yanıtladı
Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Peki bu depremin ardından daha büyük bir deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan yanıt verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Peki bu depremin ardından daha büyük bir deprem olur mu? Çok merak edilen soruya Prof. Dr. Ahmet Ercan yanıt verdi.