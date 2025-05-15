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  4. Konya'da 5.2'lik deprem: Ankara sallandı! Daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan yanıtladı

Konya'da 5.2'lik deprem: Ankara sallandı! Daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan yanıtladı

Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Peki bu depremin ardından daha büyük bir deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan yanıt verdi.

Konya'da 5.2'lik deprem: Ankara sallandı! Daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan yanıtladı - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Konya'da 5.2'lik deprem: Ankara sallandı! Daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan yanıtladı - Sayfa 2

Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

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Konya'da 5.2'lik deprem: Ankara sallandı! Daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan yanıtladı - Sayfa 3

Peki bu depremin ardından daha büyük bir deprem olur mu? Çok merak edilen soruya Prof. Dr. Ahmet Ercan yanıt verdi.

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Konya'da 5.2'lik deprem: Ankara sallandı! Daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan yanıtladı - Sayfa 4

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, şu ifadeleri kullandı:

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