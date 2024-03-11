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Konya'daki May Barajı tamamen kurudu

Konya’nın Akören ilçesine bağlı Ahmediye mahallesinde sulama ve taşkın önleme amacıyla 1960 yılında yapılan May Barajı, yağışların az olması ve yaşanan kuraklık sebebiyle kurudu.

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Bölge tarımının temel su ihtiyacını karşılayan Konya’daki May Barajı'nda suların tamamen çekilmesinin ardından zeminde çatlaklar oluştu.

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Barajda yaşayan balıkların da öldüğü gözlendi.

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Konya'daki May Barajı tamamen kurudu - Sayfa 3

Ahmediye Mahallesi Muhtarı Hayrettin Altın ise barajın 1960 yılında sel sularını önlenmesi için yapıldığını söyledi.

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Konya'daki May Barajı tamamen kurudu - Sayfa 4

Altın, sulamada da kullanılan barajda balık üretimi yapılmadığını, mevcut balıkların taşan gölet gibi su kaynaklarından geldiğini dile getirdi.

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