Konya'daki May Barajı tamamen kurudu
Konya’nın Akören ilçesine bağlı Ahmediye mahallesinde sulama ve taşkın önleme amacıyla 1960 yılında yapılan May Barajı, yağışların az olması ve yaşanan kuraklık sebebiyle kurudu.
Bölge tarımının temel su ihtiyacını karşılayan Konya’daki May Barajı'nda suların tamamen çekilmesinin ardından zeminde çatlaklar oluştu.
1 | 14
Barajda yaşayan balıkların da öldüğü gözlendi.
2 | 14
Ahmediye Mahallesi Muhtarı Hayrettin Altın ise barajın 1960 yılında sel sularını önlenmesi için yapıldığını söyledi.
3 | 14
Altın, sulamada da kullanılan barajda balık üretimi yapılmadığını, mevcut balıkların taşan gölet gibi su kaynaklarından geldiğini dile getirdi.
4 | 14