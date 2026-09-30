Koparan yandı: Cezası 3,5 milyon TL'ye kadar çıkıyor
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altındaki kum zambakları Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sahilleri süsledi. Kum zambaklarını koparma ve zarar vermenin cezasının 669 bin 245 TL'den başladığı, 3 milyon 496 bin 767 TL'ye kadar çıktığı öğrenildi.
Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de her yıl olduğu gibi bu sene de sahiller kum zambaklarıyla doldu.
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları kent merkezinden Erdemli'ye, Silifke'den Anamur'a kadar birçok sahilde çiçeklerini açtı.
Özellikle deniz kaplumbağalının yuvalama alanı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile Erdemli Talat Göktepe Çamlığı sahillerinde daha yoğun olarak gözlemlenen zambaklar, ayrı bir görüntü oluşturdu.
Çamlıkta kampa gelen vatandaşlar da zambakların doğal güzelliğinden bahsederek, sürekli uyarılar da yapıldığını anlattı.
Erdemli Belediyesi tarafından Talat Göktepe Çamlığı Sahili'nde uyarı levhalarının konulduğu kum zambaklarına zarar verilmemesi istendi.