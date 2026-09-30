Koparan yandı: Cezası 3,5 milyon TL'ye kadar çıkıyor

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de her yıl olduğu gibi bu sene de sahiller kum zambaklarıyla doldu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları kent merkezinden Erdemli'ye, Silifke'den Anamur'a kadar birçok sahilde çiçeklerini açtı.