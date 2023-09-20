Koparmanın cezası 244 bin liraya yükseldi

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları eylül ayıyla birlikte çiçek açtı.

Birçok sahil bandında görülen kum zambaklarının Erdemli'de bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilindeki yoğunluğu her sene olduğu gibi bu yıl da dikkat çekti.