Korkunç deprem senaryosu! Marmara'da 3 metrelik tsunami tehdidi
İTÜ Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Marmara'da 6,5 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi durumunda 3 metreye kadar ulaşan bir tsunami oluşabileceğini belirtti.
Olası Marmara depremiyle ilgili uzmanların uyarıları devam ederken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz'dan tsunami uyarısı geldi.
'5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü'nde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Türkiye'nin, Alp-Himalaya dağ kuşağında yer aldığını, buranın deprem üreten bir bölge olduğunu vurguladı.
Tsunamilerin volkanların püskürmeleri veya deniz tabanındaki heyelanlarla oluşabileceğini dile getiren Taymaz, "6,5'ten büyük depremlerde, 1 metrenin üzerinde yer yer 3 metreye varan yüksekliklerde depremlerin tetiklemesiyle oluşabilecek tsunami riskleri mevcut" dedi.
RİSKLİ ALANLAR
Olası bir deprem ve tsunami açısından Marmara Denizi kıyılarının riskli olduğuna dikkati çeken Taymaz, şöyle devam etti: "Çınarcık Havzası'nda Orta Marmara Çukuru'nda ya da Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarındaki Gaziköy'den Saros'a kadar giden kol üzerinde oluşabilecek depremin oluşturacağı tsunamiler Tekirdağ, Marmaraereğlisi sahilleri, güney sahilleri için risk.