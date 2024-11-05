Korkunç deprem senaryosu! Marmara'da 3 metrelik tsunami tehdidi

RİSKLİ ALANLAR

Olası bir deprem ve tsunami açısından Marmara Denizi kıyılarının riskli olduğuna dikkati çeken Taymaz, şöyle devam etti: "Çınarcık Havzası'nda Orta Marmara Çukuru'nda ya da Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarındaki Gaziköy'den Saros'a kadar giden kol üzerinde oluşabilecek depremin oluşturacağı tsunamiler Tekirdağ, Marmaraereğlisi sahilleri, güney sahilleri için risk.