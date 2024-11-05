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  4. Korkunç deprem senaryosu! Marmara'da 3 metrelik tsunami tehdidi

Korkunç deprem senaryosu! Marmara'da 3 metrelik tsunami tehdidi

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Marmara'da 6,5 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi durumunda 3 metreye kadar ulaşan bir tsunami oluşabileceğini belirtti.

Korkunç deprem senaryosu! Marmara'da 3 metrelik tsunami tehdidi - Sayfa 1

Olası Marmara depremiyle ilgili uzmanların uyarıları devam ederken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz'dan tsunami uyarısı geldi.

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Korkunç deprem senaryosu! Marmara'da 3 metrelik tsunami tehdidi - Sayfa 2

'5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü'nde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Türkiye'nin, Alp-Himalaya dağ kuşağında yer aldığını, buranın deprem üreten bir bölge olduğunu vurguladı.

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Korkunç deprem senaryosu! Marmara'da 3 metrelik tsunami tehdidi - Sayfa 3

Tsunamilerin volkanların püskürmeleri veya deniz tabanındaki heyelanlarla oluşabileceğini dile getiren Taymaz, "6,5'ten büyük depremlerde, 1 metrenin üzerinde yer yer 3 metreye varan yüksekliklerde depremlerin tetiklemesiyle oluşabilecek tsunami riskleri mevcut" dedi.

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Korkunç deprem senaryosu! Marmara'da 3 metrelik tsunami tehdidi - Sayfa 4

RİSKLİ ALANLAR

Olası bir deprem ve tsunami açısından Marmara Denizi kıyılarının riskli olduğuna dikkati çeken Taymaz, şöyle devam etti: "Çınarcık Havzası'nda Orta Marmara Çukuru'nda ya da Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarındaki Gaziköy'den Saros'a kadar giden kol üzerinde oluşabilecek depremin oluşturacağı tsunamiler Tekirdağ, Marmaraereğlisi sahilleri, güney sahilleri için risk.

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