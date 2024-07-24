Korkutan gelişmeyi ünlü profesör açıkladı! 'Türkiye'de yeni bir fay hattı keşfedildi'
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir Türkiye'deki deprem tehlikesine dikkat çekerek yeni bir fay hattının keşfedildiğini açıkladı
TÜBİTAK, AFAD, MTA, TBB ve 22 üniversitenin ortak çalışmasıyla "Türkiye Deprem Tehlike Haritası"nı güncelleme incelemeleri çerçevesinde Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu hayata geçirildi.
Kısa sürede ciddi çalışmalara imza atan platform, 22 üniversitenin ilgili bölümlerinden 100 bilim insanı ve 90 kişilik araştırma ekibiyle hemen hemen 1 seneden beri 19 farklı noktada 128 diri fay hattı çalışmalarını son sürat devam ettiriyor.
Proje çerçevesinde, ilk olarak 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Pazarcık'ta çalışmalar yapıldı. Meydana gelen felaketinin boyutununun unutulmaması gerektiği belirtilirken geleceğe dair bilime dayalı çözümler üretmek adına 24 saat çalışmaların devam ettiği aktarıldı
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise MTA diri fay hattı çalışmaları hakkında, "2025 yılının sonuna kadar Türkiye'nin tüm aktif, diri fay hatlarının paleosismolojik haritalarını çıkarmış olacağız ve bu bütün kamuoyuyla paylaşılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Mehmet Fatih Kacır başkanlığında yapılan bir toplantıyla AFAD başkanımızın, MTA başkanımızın, genel müdürümüzün katılımıyla, ilk defa kamunun karar vericileri bir araya geldi. 22 üniversite, 100 araştırmacı ve 90 öğrenci bir araya geldi. Bu ilk kez gerçekleşiyor. Biz en azından bilimsel anlamda bir ders aldık. Bu tüm dünyanın ve ülkemizin gerçeği. Yaşanan iklim değişikliği olaylarıyla beraber bu durum daha fazla tetiklenecek. Deprem sonrasında AFAD'ın ne kadar kuvvetli çalıştığını biliyoruz ama ona ihtiyaç olmayacak şekilde gerekli önlemlerimizi bilimsel temellere dayalı almamız lazım." ifadelerini kullandı