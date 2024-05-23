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  4. 'Köşeyi dönme' deyiminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Sırrı 6 asırlık bu handa gizli

'Köşeyi dönme' deyiminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Sırrı 6 asırlık bu handa gizli

Tokat'ta Çelebi Mehmet ve oğlu 2’nci Murat döneminde inşa edilen Deveciler Hanı, tarihte önemli bir yer tutuyor. Hanın girişindeki sadaka nişlerinden doğan "köşeyi dönmek" deyimi, Orta Asya'dan gelen tüccarların bıraktığı sadakalarla ihtiyaç sahiplerine yardım etme geleneğine dayanıyor.

'Köşeyi dönme' deyiminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Sırrı 6 asırlık bu handa gizli - Sayfa 1

Tokat'ta bulunan Çelebi Mehmet ve oğlu 2’nci Murat döneminde yapıldığı düşünülen Deveciler Hanı, tarihte önemli bir yer tutuyor.

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'Köşeyi dönme' deyiminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Sırrı 6 asırlık bu handa gizli - Sayfa 2

16. yüzyılda inşa edilen bu han, günümüzde ilginç bir hikâyenin kaynağı olarak dikkat çekiyor.

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'Köşeyi dönme' deyiminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Sırrı 6 asırlık bu handa gizli - Sayfa 3

Hanın girişindeki iki köşede yer alan sadaka nişleri, zamanla ünlü bir deyimin doğuşuna ev sahipliği yaptı.

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'Köşeyi dönme' deyiminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Sırrı 6 asırlık bu handa gizli - Sayfa 4

Orta Asya'dan develeriyle gelen tüccarlar, Deveciler Hanı'na geldiklerinde bu sadaka nişlerine sadakalarını bırakırlardı.

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