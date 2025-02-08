Kosova'da seçmenler yarın sandık başına gidecek
Kosova'da seçmenler, 120 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek için yarın sandık başına gitmeye hazırlanıyor.
Milletvekili genel seçiminde 20 siyasi parti, 5 koalisyon, 2 sivil inisiyatif ve 1 bağımsız adayın oluşturduğu 28 siyasi oluşumdan 1280 aday, milletvekili olabilmek için yarışacak. Ülke genelinde 1 milyon 970 bin 944 ve yurt dışında 104 bin 924 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Meclisteki 120 sandalyenin 10'u Sırp topluluğuna, 10'u da ülkedeki diğer toplulukların temsilcilerine (Türk, Boşnak, Rom, Aşkali, Mısırlı, Goralı) rezerve veya garanti ediliyor. Ayrıca topluluk temsilcilerinin seçim sonrası kurulacak hükümette de garanti mevkileri mevcut.
Siyasi partilerin vaatleri neler?
2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'da ilk defa bir hükümet 4 yıllık görev süresini tamamlayabildi. Dolayısıyla da mevcut Başbakan ve Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) başbakan adayı Albin Kurti, bu 4 yıllık sürede gerçekleştirdiği veya gerçekleştiremediği vaatlerle seçmenin karşısına çıkıyor.
Seçimde 500 bin oy alma hedefi koyan Kurti, yeni dönemle ilgili başlıca vaatleri arasında ülkedeki üretim kapasitelerinin artırılmasına 1 milyar Euro yatırım yapılması, asgari ücretin 500 Euro'dan fazla olması, Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen araçlar için yüzde 10 olan gümrük vergisinin kaldırılması ve Kosova ordusuna 1 milyar Euro kaynak ayrılması gibi projeleri öne çıkardı.