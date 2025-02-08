Kosova'da seçmenler yarın sandık başına gidecek

Milletvekili genel seçiminde 20 siyasi parti, 5 koalisyon, 2 sivil inisiyatif ve 1 bağımsız adayın oluşturduğu 28 siyasi oluşumdan 1280 aday, milletvekili olabilmek için yarışacak. Ülke genelinde 1 milyon 970 bin 944 ve yurt dışında 104 bin 924 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Meclisteki 120 sandalyenin 10'u Sırp topluluğuna, 10'u da ülkedeki diğer toplulukların temsilcilerine (Türk, Boşnak, Rom, Aşkali, Mısırlı, Goralı) rezerve veya garanti ediliyor. Ayrıca topluluk temsilcilerinin seçim sonrası kurulacak hükümette de garanti mevkileri mevcut.