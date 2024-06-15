Kredi kartı ile kurban kesilir mi, kurbanlar nasıl pay edilir? İşte yanıtlar
Diyanet İşleri Başkanlığı kurban ibadeti ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Sorular arasında kadınların kurban kesebileceği yanıtı dikkat çekerken, kredi kartı ile kurban alınır mı sorusu da yanıt buldu. Diyanet, kurbanın nasıl pay edileceğini ve alna kan sürmenin caiz olup olmadığını açıkladı..
Kurban ibadetinin gerçekleşmesine son 3 gün kaldı. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, vatandaşların merak ettiği, kredi kartı ile kurban alınır mı, kadınlar kurban kesebilir mi, nasıl pay edilmeli, kurban kanını alnımıza sürebilir miyiz şeklindeki soruları yanıtladı.
İşte söz konusu soruların bazıları:
Kredi kartı ile kurban caiz midir?
Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.
Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması hâlinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.
Kurbanlık gebe ise ne yapmalıyız?
Kurbanlık veya etlik olarak beslenen hayvanların gebe kalmalarının önlenmesi veya iğdiş edilmeleri hayvan için kurbanlık olması açısından ayıp sayılmıyorsa ve insanların yararına bir menfaati gerçekleştirmeye yönelik ise bunda bir sakınca yoktur. Ancak kurbanlık olarak ayrılan hayvanların mevcut gebeliklerinin sonlandırılması fıtrata müdahaledir. Bu itibarla; mevcut gebeliklerinin sonlandırılması dinen uygun görülemez".
Kurbanlar nasıl pay edilir?
Koyun veya keçi sadece bir kişi adına kurban edilir. Deve, sığır ve manda ise bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Bu durumda her bir kişinin hissesi yedide birden aşağıya düşmemelidir. Küçükbaş bir hayvana birden fazla kişinin ortak olması ya da büyükbaş bir kurbanlığa yediden fazla kişinin hissedar olması caiz değildir. Aynı hisseye birden fazla kişinin ortak olması halinde kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.