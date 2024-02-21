Kriterleri karşılıyorsanız... Sosyal yardımlar belirlendi, ev için 500 bin TL destek de aralarında Sosyal Yardım Programları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuruldu. İçerisinde ev alacaklara 500 bin TL'yi bulan yardımın da yer aldığı programlarda yaşlılık aylığı, engelli aylığı, doğum yardımı, vefat yardımı, asker çocuğu yardımı, öksüz ve yetim yardımı gibi bir çok yardım da yer alıyor. İşte o yardımlar, faydalanabilmek için kriterler ve ödeme tutarları şöyle...

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI Kimler faydalanabilir: İhtiyaç sahibi olup hane içinde kişi başına düşe aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2024 yılı için 5 bin 667 lira 37 kuruş) az olan haneler. Ödeme: Hane başına aylık geliri; * 450 TL ve altına: 1.250 TL,

* 450 TL - 911,15 TL arası: 1.100 TL,

* 911,15 TL - 1.372,30 TL arası: 950 TL,

* 1.372,30 - 5.667,37 TL arası: 850 TL ödeme yapılacak. Ödeme dönemi: 1 yıl süreyle aylık. 1 | 10

ASKER ÇOCUĞU YARDIMI Kimler faydalanabilir: Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar. Ödeme: 350 TL Ödeme dönemi: 2 ayda 1. 2 | 10

ÖKSÜZ VE YETİM YARDIMI Kimler faydalanabilir: Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi çocuklar faydalanabilmektedir. Ödeme: 600 TL Ödeme dönemi: 2 ayda 1. 3 | 10