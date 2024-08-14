Kritik bilgilerin açıklandığı yeni deprem raporu yayımlandı

AFETLERİN UZUN VADELİ ETKİLERİNE ODAKLANILDI

Rapor, depremlerin ekonomik ve sosyal etkilerinin sadece bir yıl ile sınırlı kalmadığını, yeniden yapılanma sürecinin çok yıllı bir perspektifle ele alınması gerektiğini savunuyor. TSKB'nin önceki raporlarında da vurguladığı gibi, depremin etkileri sadece afetten etkilenen şehirlerle sınırlı değil. Bu yeni raporda ise, afetlerin uzun yıllara yayılan etkileri ele alınıyor.