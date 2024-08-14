Kritik bilgilerin açıklandığı yeni deprem raporu yayımlandı
TSKB Ekonomik Araştırmalar, Kahramanmaraş depremlerinin uzun vadeli etkilerini ve afet bilincinin önemini ele alan yeni bir rapor yayımladı. Raporda, afetlerin etkilerinin sadece bir takvim yılı ile sınırlı kalmadığına dikkat çekiliyor.
TSKB Ekonomik Araştırmalar, afet bilinci ve hazırlık seviyesini artırmayı hedefleyen "Virgül – Deprem Yılı Sadece Bir Yıl Değildir" başlıklı yeni raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana bölgenin ekonomik durumuna dair tespitler ve yeniden yapılanma sürecine ilişkin öneriler raporda yer alıyor. TSKB, afetlerin etkilerinin bir takvim yılıyla sınırlı olmadığını belirterek, 2024-2026 döneminde araştırma ajandasını "afet bilinci ve hazırlıklılığı" çerçevesinde şekillendireceğini duyurdu.
AFETLERİN UZUN VADELİ ETKİLERİNE ODAKLANILDI
Rapor, depremlerin ekonomik ve sosyal etkilerinin sadece bir yıl ile sınırlı kalmadığını, yeniden yapılanma sürecinin çok yıllı bir perspektifle ele alınması gerektiğini savunuyor. TSKB'nin önceki raporlarında da vurguladığı gibi, depremin etkileri sadece afetten etkilenen şehirlerle sınırlı değil. Bu yeni raporda ise, afetlerin uzun yıllara yayılan etkileri ele alınıyor.
HER YIL BİR RAPOR YAYIMLANACAK
TSKB, 2024-2026 döneminde her yıl bir rapor yayımlayarak, deprem bölgesindeki toparlanmayı izlemeyi ve Türkiye'nin stratejik kalkınma alanlarına odaklanmayı hedefliyor. Bu raporlar, afet dayanıklılığı ve yeniden yapılanma süreçlerinde makroekonomik değerlendirmeler ve somut öneriler sunacak.