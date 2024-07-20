Kritik görevlerde kullanılıyor! Türkiye icat etti... BAE ve ABD peşine düştü - 'Bize satın'
Savunma sanayi alanında son zamanlarda atılım yapan Türkiye, milli mobil hız tespit sistemi ile birçok ülkeden alıcı bulmaya başladı
MESAN Elektronik Sanayi Ticaret AŞ'nin geliştirdiği milli mobil hız tespit sistemi kamu ve kuruluşlarında hassas görevlerde kullanılıyor, saha ve trafik güvenliğini sağlıyor. Ankara Teknopark'ta faaliyet gösteren MESAN, taleplere yetişemiyor
Araştırma geliştirme çalışmalarıyla birçok ülke tarafından geliştirilen cihazları daha da gelişmiş bir hale dönüştüren MESAN, yurt içindeki talebi karşılamayı sürdürürken, ihracat alanında her geçen gün büyüyor ve icatlarını patentlerle tescilliyor.
Anadolu Ajansı'na konuşan MESAN Genel Müdürü Mustafa Ünlü, "Medar MTS'nin LiDAR (lazer) tabanlı bir mobil hız tespit sistemi olduğunu ve araç üzerinde, yol kenarında tripod üzerinde ya da bir direk üzerinde kullanılabiliyor" dedi.
4 sene öncesine kadar güvenlik güçlerimizin doppler tabanlı hız tespit sistemleri aldığını söyleyen Ünlü, gelişen teknolojiyle LiDAR tabanlı sistemlere geçişin masaya yatırıldığını ve artık bir ihtiyaç oluşturduğunu aktardı.