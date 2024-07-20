Kritik görevlerde kullanılıyor! Türkiye icat etti... BAE ve ABD peşine düştü - 'Bize satın'

Araştırma geliştirme çalışmalarıyla birçok ülke tarafından geliştirilen cihazları daha da gelişmiş bir hale dönüştüren MESAN, yurt içindeki talebi karşılamayı sürdürürken, ihracat alanında her geçen gün büyüyor ve icatlarını patentlerle tescilliyor.