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  4. Kritik uyarı geldi! Şişli, Sarıyer, Esenyurt, Kağıthane, Büyükçekmece, Bağcılar dikkat: Saat verildi

Kritik uyarı geldi! Şişli, Sarıyer, Esenyurt, Kağıthane, Büyükçekmece, Bağcılar dikkat: Saat verildi

İstanbul'da 7 ilçede yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren uyarıyı BEDAŞ yaptı. Birçok vatandaş "İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?, İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, pazar günü elektrik kesintileri, bugün elektrik kesintileri" sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Kritik uyarı geldi! Şişli, Sarıyer, Esenyurt, Kağıthane, Büyükçekmece, Bağcılar dikkat: Saat verildi - Sayfa 1

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ise 7 ilçede planlı elektrik kesintileri kapsamında 4 Mayıs pazar günü kesintiler yapılacağını duyurdu. Yayımlanan planlı kesinti programına göre bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri 8 saati bulacak.

Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 4 Mayıs BEDAŞ kesintisi programı...

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Kritik uyarı geldi! Şişli, Sarıyer, Esenyurt, Kağıthane, Büyükçekmece, Bağcılar dikkat: Saat verildi - Sayfa 2

BAĞCILAR

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Kritik uyarı geldi! Şişli, Sarıyer, Esenyurt, Kağıthane, Büyükçekmece, Bağcılar dikkat: Saat verildi - Sayfa 3

BÜYÜKÇEKMECE

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Kritik uyarı geldi! Şişli, Sarıyer, Esenyurt, Kağıthane, Büyükçekmece, Bağcılar dikkat: Saat verildi - Sayfa 4

ESENYURT

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