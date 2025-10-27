  1. Ekonomim
Kritik yasa teklifi Meclis'te... Emekli maaşı artacak, BES’te devlet katkısı yüzde 50'ye çıkacak

Meclis'te görüşülecek olan yasa teklifi, çalışanlar, işveren ve emekliler için kritik düzenlemeler getiriyor. Düzenlemeye göre prime esas kazanç değişikliği ile emeklilikte bağlanacak maaşlarda artış sağlanacak. Bireysel Emeklilik Sigortası'nda devlet katkısı yüzde 50'ye çıkarılacak. İşte detaylar...

TBMM Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta görüşülmeye başlanacak olan yasa teklifi SGK'nın mali yapısını güçlendirmeyi amaçlarken, çalışanlar, işveren ve emekliler için kritik düzenlemeler getiriyor. Düzenlemeye göre prime esas kazanç değişikliği ile emeklilikte bağlanacak maaşlarda artış sağlanacak.

Bireysel Emeklilik Sigortası'nda devlet katkısı yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarılacak. 400 milyar ulaşan İşsizlik Sigorta Fonu'ndan imalat sektörüne 60 milyar TL aktarılacak. Teklifteki düzenlemelerin kimleri nasıl etkileyeceği incelendi.

KAZANÇ ÜST SINIRI 9 KAT OLACAK

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, mevcut düzenlemede prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7.5 katı olarak uygulanıyor. Yeni düzenleme ile prime esas kazanç üst sınırının asgari ücretin 9 katı olarak uygulanması öngörülüyor.

Bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplandığında, prime esas kazancın tavanı 195 bin TL'den 234 bin TL'ye yükselecek. Bu düzenlemenin 2026 yılı için ilave mali etkisi 63.7 milyar TL olacak.

