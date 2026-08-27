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Küçücük ilçe turist rekoru kırdı! 1 milyon kişi akın etti

Bartın'ın Amasra ilçesi, 3 bin yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve bakir koylarının yanı sıra deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürü ile turistlerin ilgisini çekiyor. 6 bin 600 nüfuslu ilçe, bu yılın ilk 8 ayında 1 milyonun üzerinde turisti ağırladı.

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Küçücük ilçe turist rekoru kırdı! 1 milyon kişi akın etti - Sayfa 1

Batı Karadeniz'in incisi Amasra, özellikle yaz mevsiminde ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerin yanı sıra özellikle Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçe, Amasra Müzesi'nde sergilenen binlerce yıllık tarihi eserleriyle dikkat çekiyor.

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Küçücük ilçe turist rekoru kırdı! 1 milyon kişi akın etti - Sayfa 2

Son yıllarda deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürüyle ve özel salatasıyla ünlenen ilçede, tavşanların yaşadığı 'Tavşan Adası' da turistlerin ilgi odağı oluyor.

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Küçücük ilçe turist rekoru kırdı! 1 milyon kişi akın etti - Sayfa 3

2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bartın Üniversitesi'nin ortaklaşa başlattığı 'Amastris Antik Kenti' kazıları ilçenin turizm vizyonuna yön veriyor.

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Küçücük ilçe turist rekoru kırdı! 1 milyon kişi akın etti - Sayfa 4

6 bin 600 nüfuslu ilçe, bu yılın ilk 8 ayında 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti ağırladı.

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