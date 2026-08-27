Küçücük ilçe turist rekoru kırdı! 1 milyon kişi akın etti
Bartın'ın Amasra ilçesi, 3 bin yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve bakir koylarının yanı sıra deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürü ile turistlerin ilgisini çekiyor. 6 bin 600 nüfuslu ilçe, bu yılın ilk 8 ayında 1 milyonun üzerinde turisti ağırladı.
Batı Karadeniz'in incisi Amasra, özellikle yaz mevsiminde ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerin yanı sıra özellikle Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçe, Amasra Müzesi'nde sergilenen binlerce yıllık tarihi eserleriyle dikkat çekiyor.
Son yıllarda deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürüyle ve özel salatasıyla ünlenen ilçede, tavşanların yaşadığı 'Tavşan Adası' da turistlerin ilgi odağı oluyor.
2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bartın Üniversitesi'nin ortaklaşa başlattığı 'Amastris Antik Kenti' kazıları ilçenin turizm vizyonuna yön veriyor.