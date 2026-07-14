Küçük bir çatlakla başladı, zamanla büyüdü! Korkutan görüntü: Sanki deprem olmuş gibi...
Tokat-Sivas karayolunun Kızıliniş mevkiinde asfaltta oluşan derin çatlak ve çökmeler, ulaşımı tek şeride düşürdü.
İlkbahar aylarında etkili olan yağışların ardından Tokat-Sivas karayolunun Kızıliniş mevkiinde zeminde kayma yaşandı.
Başlangıçta küçük çatlaklar şeklinde görülen deformasyon, zamanla büyüyerek asfaltın geniş bir bölümünde metrelerce uzunluğa ulaşan yarıklara ve çökmelere dönüştü.
Yolun bazı noktalarında asfalt tabakasının tamamen ayrıldığı, alt dolgu malzemesinin ortaya çıktığı görüldü.
Drone ile havadan görüntülenen bölgede, yolun iki şeridinde belirgin oturmalar ve derin çatlaklar oluştuğu dikkat çekti.