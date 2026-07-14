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  4. Küçük bir çatlakla başladı, zamanla büyüdü! Korkutan görüntü: Sanki deprem olmuş gibi...

Küçük bir çatlakla başladı, zamanla büyüdü! Korkutan görüntü: Sanki deprem olmuş gibi...

Tokat-Sivas karayolunun Kızıliniş mevkiinde asfaltta oluşan derin çatlak ve çökmeler, ulaşımı tek şeride düşürdü.

Küçük bir çatlakla başladı, zamanla büyüdü! Korkutan görüntü: Sanki deprem olmuş gibi... - Sayfa 1

İlkbahar aylarında etkili olan yağışların ardından Tokat-Sivas karayolunun Kızıliniş mevkiinde zeminde kayma yaşandı.

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Küçük bir çatlakla başladı, zamanla büyüdü! Korkutan görüntü: Sanki deprem olmuş gibi... - Sayfa 2

Başlangıçta küçük çatlaklar şeklinde görülen deformasyon, zamanla büyüyerek asfaltın geniş bir bölümünde metrelerce uzunluğa ulaşan yarıklara ve çökmelere dönüştü.

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Küçük bir çatlakla başladı, zamanla büyüdü! Korkutan görüntü: Sanki deprem olmuş gibi... - Sayfa 3

Yolun bazı noktalarında asfalt tabakasının tamamen ayrıldığı, alt dolgu malzemesinin ortaya çıktığı görüldü.

Drone ile havadan görüntülenen bölgede, yolun iki şeridinde belirgin oturmalar ve derin çatlaklar oluştuğu dikkat çekti.

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Küçük bir çatlakla başladı, zamanla büyüdü! Korkutan görüntü: Sanki deprem olmuş gibi... - Sayfa 4

Asfaltın yer yer onlarca santimetre ayrıldığı ve çökmenin ilerlemeye devam ettiği gözlendi. Karayolları ekipleri tarafından hasarlı bölüm trafik dubalarıyla çevrilirken, araç geçişi karşı şerit kullanılarak kontrollü şekilde tek şeritten sağlanıyor.

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