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  4. Kullanmak da almak kadar pahalı: İşte Türkiye'nin en çok satan otomobillerinin yıllık 'masrafları'

Kullanmak da almak kadar pahalı: İşte Türkiye'nin en çok satan otomobillerinin yıllık 'masrafları'

Yüksek faizli krediler ve sıkışık ekonomik durum son zamanlarda otomobil almanın yanı sıra mevcut otomobili kullanmayı dahi derinden etkiliyor. İşte Türkiye'nin en çok satılan otomobillerden bazıları ve onların muayene hariç yıllık ve ortalama otomobil sahiplerine maliyetleri...

Kullanmak da almak kadar pahalı: İşte Türkiye'nin en çok satan otomobillerinin yıllık 'masrafları' - Sayfa 1

Egea Sedan 1.4 Benzinli Manuel

MTV - 7 bin 26 TL

BAKIM - 3 bin 200 TL

TRAFİK SİGORTASI - 8 bin 900 TL

KASKO - 12 bin 000 TL

YAKIT - 43 bin 200 TL (ayda 2 depo)

TOPLAM - 74 bin 326 TL

AYLIK ÖDEME - 6 bin 200 TL

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Kullanmak da almak kadar pahalı: İşte Türkiye'nin en çok satan otomobillerinin yıllık 'masrafları' - Sayfa 2

Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik

* MTV - 7 bin 26 TL

* BAKIM - 9 bin 252 TL

* TRAFİK SİGORTASI - 8 bin 900 TL

* KASKO - 12 bin TL

* YAKIT - 46 bin 440 TL (ayda 2 depo)

* TOPLAM - 83 bin 618 TL

* AYLIK ÖDEME - 7 bin TL

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Kullanmak da almak kadar pahalı: İşte Türkiye'nin en çok satan otomobillerinin yıllık 'masrafları' - Sayfa 3

Corolla Sedan 1.5 Vision

* MTV - 7 bin 26TL

* BAKIM - 3 bin TL

* TRAFİK SİGORTASI - 8 bin 900 TL

* KASKO - 12 bin TL

* YAKIT - 43 bin 200 TL (ayda 2 depo)

* TOPLAM - 74 bin 126 TL

* AYLIK ÖDEME - 6 bin 200 TL

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Kullanmak da almak kadar pahalı: İşte Türkiye'nin en çok satan otomobillerinin yıllık 'masrafları' - Sayfa 4

Corolla Sedan 1.8 Hybrid

MTV - 12 bin 414 TL

BAKIM - 3 bin 500 TL

TRAFİK SİGORTASI - 8 bin 900 TL

KASKO - 12 bin TL

YAKIT - 43 bin 200 TL (ayda 2 depo)

* TOPLAM - 80 bin 014 TL

* AYLIK ÖDEME - 6 bin 700 TL

(Kaynak: Emre Özpeynirci)

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