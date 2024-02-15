Kullanmak da almak kadar pahalı: İşte Türkiye'nin en çok satan otomobillerinin yıllık 'masrafları'
Yüksek faizli krediler ve sıkışık ekonomik durum son zamanlarda otomobil almanın yanı sıra mevcut otomobili kullanmayı dahi derinden etkiliyor. İşte Türkiye'nin en çok satılan otomobillerden bazıları ve onların muayene hariç yıllık ve ortalama otomobil sahiplerine maliyetleri...
Egea Sedan 1.4 Benzinli Manuel
MTV - 7 bin 26 TL
BAKIM - 3 bin 200 TL
TRAFİK SİGORTASI - 8 bin 900 TL
KASKO - 12 bin 000 TL
YAKIT - 43 bin 200 TL (ayda 2 depo)
TOPLAM - 74 bin 326 TL
AYLIK ÖDEME - 6 bin 200 TL
Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik
* MTV - 7 bin 26 TL
* BAKIM - 9 bin 252 TL
* TRAFİK SİGORTASI - 8 bin 900 TL
* KASKO - 12 bin TL
* YAKIT - 46 bin 440 TL (ayda 2 depo)
* TOPLAM - 83 bin 618 TL
* AYLIK ÖDEME - 7 bin TL
Corolla Sedan 1.5 Vision
* MTV - 7 bin 26TL
* BAKIM - 3 bin TL
* TRAFİK SİGORTASI - 8 bin 900 TL
* KASKO - 12 bin TL
* YAKIT - 43 bin 200 TL (ayda 2 depo)
* TOPLAM - 74 bin 126 TL
* AYLIK ÖDEME - 6 bin 200 TL
Corolla Sedan 1.8 Hybrid
MTV - 12 bin 414 TL
BAKIM - 3 bin 500 TL
TRAFİK SİGORTASI - 8 bin 900 TL
KASKO - 12 bin TL
YAKIT - 43 bin 200 TL (ayda 2 depo)
* TOPLAM - 80 bin 014 TL
* AYLIK ÖDEME - 6 bin 700 TL
(Kaynak: Emre Özpeynirci)