Kumpirden gelen ölüm sonrası bakteri endişesi büyüyor! Salmonella nasıl bulaşır?
İzmir’de kumpir yedikten sonra bir kişinin hayatını kaybetmesi gözleri özensiz hazırlanan gıdaların tüketimine çevirdi. Pek çok kişide bakteri endişesi artarken Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut Salmonella’yı anlattı. Peki, Salmonella bakterisi nedir, nasıl bulaşır?
İzmir'de kumpir yedikten sonra hayatını kaybeden Servet Polat'ın yemek yediği işletmede yapılan incelemelerde salmonella bakterisine rastlandı. Olayın ardından işletme kapatılırken gözler hazır yemek sektörüne çevrildi.
Kumpir gibi çeşitli malzemelerle hazırlanan yiyecekler, Salmonella bakterisine bağlı gıda zehirlenmelerinin riskini artırabiliyor. İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan vefat, bu bakterinin tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi.
En sık gıda zehirlenmesine neden olan bakteri”
Salmonella enfeksiyonun dikkat edilmediğinde ölümcül olabileceği uyarısında bulunan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, "Salmonella, en sık gıda zehirlenmesine yol açan bakterilerden biridir" dedi.