Kurban Bayramında eczaneler açık mı? Kurban Bayramında hastaneler açık olacak mı?

Bayramda hastaneler ve sağlık ocağı açık olacak mı?



Bayramda birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil nedeniyle hizmet vermemektedir. Hastaneler ve sağlık ocakları da bu kapsamda yer alırken, diğer resmi kurumlar gibi bayramda kapalı olacak.



Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.