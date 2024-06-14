Kurban Bayramında eczaneler açık mı? Kurban Bayramında hastaneler açık olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bayram tatili 9 gün olmuştu. Bayram tatili dolayısıyla eczanelerin çalışma saatleri ve hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramında eczaneler açık mı? Kurban Bayramında hastaneler açık olacak mı? İşte detaylar...
Kurban Bayramında eczaneler açık mı?
Kurban Bayramı arefesi bu yıl cumartesi gününe denk gelirken Bayram günleri ise 16 Haziran pazar, 17 Haziran pazartesi, 18 Haziran salı ve 19 Haziran çarşamba gününe denk geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bayram tatili 9 gün olmuştu.
16-17-18-19 Haziran bayram tatilinde eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.
Bayramda hastaneler ve sağlık ocağı açık olacak mı?
Bayramda birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil nedeniyle hizmet vermemektedir. Hastaneler ve sağlık ocakları da bu kapsamda yer alırken, diğer resmi kurumlar gibi bayramda kapalı olacak.
Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.