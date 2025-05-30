Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Prof. Dr. Orhan Şen bölge bölge açıkladı

Bayramda yağmur yağacak mı?

Bayramda hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

Daha önce bayramın 3. ve 4. günlerinde iç kesimlerde yağış ihtimali olduğunu belirten Prof. Dr. Şen, son veriler ışığında bu senaryonun ortadan kalktığını söyledi ve "Bayram süresince Türkiye genelinde yağış yok. Hava açık, sıcaklıklar yüksek. Güneyde ve Ege’de aşırı sıcaklıklar var." dedi.