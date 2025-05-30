Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Prof. Dr. Orhan Şen bölge bölge açıkladı
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri hava durumu oldu. Bayramda hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? gibi soruların yanıtlarını merak eden vatandaşlara Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklamalarda bulundu. Peki, bayramda yağmur yağacak mı? Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri hava durumu oldu. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede, bayram boyunca Türkiye genelinde yağış beklenmediğini, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı.
Bayramda İstanbul'da hava nasıl olacak?
İstanbul’da sıcaklık 30 dereceyi aşacak
Prof. Dr. Şen, "Bugün İstanbul için 23-24 derece diyoruz ama pazartesiden itibaren 26-27, hafta sonuna doğru ise 30 dereceyi geçecek bir sıcaklık var" diyerek uyarıda bulundu. 6 Haziran Kurban Bayramı'yla birlikte İstanbul'da da yaz havası etkili olacak.
İzmir ve Antalya'ya kavurucu sıcaklar geliyor
Kurban Bayramı'nda İzmir ve Antalya hava durumu
Tatil planı yapanlar için önemli bilgiler veren Şen, "İzmir ve Antalya gibi sahil kentlerinde sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak. Bu da insan sağlığı açısından riskli. Öğle saatlerinde güneş altında kalınmamalı" ifadelerini kullandı.
Bayramda yağmur yağacak mı?
Bayramda hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?
Daha önce bayramın 3. ve 4. günlerinde iç kesimlerde yağış ihtimali olduğunu belirten Prof. Dr. Şen, son veriler ışığında bu senaryonun ortadan kalktığını söyledi ve "Bayram süresince Türkiye genelinde yağış yok. Hava açık, sıcaklıklar yüksek. Güneyde ve Ege’de aşırı sıcaklıklar var." dedi.