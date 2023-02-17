Kurtarıcı İsa heykeli depremzedeler için aydınlatıldı
Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen depremlerin ardından, afetten etkilenen Türkiye ve Suriye'ye dünyadan destekler gelmeye devam ediyor.
1 | 4
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı.
2 | 4
Dünyaca ünlü heykele, Türkiye ve Suriye'nin ülke bayrakları yansıtıldı.
3 | 4
Corcovado Dağı üzerinde heykel, "Türkiye ve Suriye için dua edin" mesajı ile aydınlatıldı.
4 | 4