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Kurtarıcı İsa heykeli depremzedeler için aydınlatıldı

Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen depremlerin ardından, afetten etkilenen Türkiye ve Suriye'ye dünyadan destekler gelmeye devam ediyor. 

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı.

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Dünyaca ünlü heykele, Türkiye ve Suriye'nin ülke bayrakları yansıtıldı.

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Corcovado Dağı üzerinde heykel, "Türkiye ve Suriye için dua edin" mesajı ile aydınlatıldı.

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