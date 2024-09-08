Kuş gribinde bir ilk: Hayvanla teması olmayan bir insanda görüldü
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hayvanlarla bilinen bir teması olmayan bir insanda görülen ilk kuş gribi vakasını doğruladı.
Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Missouri eyaleti tarafından bildirilen bir kuş gribi vakasını doğruladı.
İlk kez hayvanla teması olmayan bir insanda görüldüBu vaka 2024 yılında ABD'de bildirilen 14. kuş gribi vakası olurken, aynı zamanda enfekte hayvanlara mesleki maruziyet olmadan bildirilen ilk kuş gribi vakası oldu.
Hastanın hastaneye kaldırıldığı, altta yatan sağlık sorunları olduğu ve grip antiviral ilaçlarıyla tedavi edildiği bildirildi. Hasta daha sonra taburcu edildi ve iyileşti.
NTV'de yer alan habere göre, hastanın bilinen bir hayvan maruziyeti olmadığı, yakın temaslar arasında ya da başka bir şekilde devam eden bir bulaşma da tespit edilmediği bildirildi.