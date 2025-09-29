Kütahya depremi daha büyük bir depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan net yanıt
Kütahya'nın Simav ilçesinde 28 Eylül'de saat 01.48'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki Simav depremi daha büyük bir depremi tetikler mi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Simav civarındaki bu aktif oluşumun deprem fırtınasının Marmara’daki bir depremi tetiklemesi mümkün değil, ama hissedebiliyoruz" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 28 Eylül'de saat 12.59'da yaşanan depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu.
Ekol TV ekranlarına konuk olan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin ardından önemli açıklamalar yaptı.
Ersoy, şunları söyledi:
MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?
"Batı Anadolu'daki fayların deprem oluşturma mekanizmaları çok farklı. Dolayısıyla Simav civarındaki bu aktif oluşumun yani deprem fırtınasının, Marmara'daki bir depremi tetiklemesi mümkün değil. Ama hissedebiliyoruz. Nitekim dün depremden sonra İstanbul çevresinde hissedilenler olmuştu. Bu büyüklükteki bir depremin İstanbul'un yapısına bir zarar vermesi mümkün değil, sadece hissedilebilir.