Kütahya depremi daha büyük bir depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan net yanıt

MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

"Batı Anadolu'daki fayların deprem oluşturma mekanizmaları çok farklı. Dolayısıyla Simav civarındaki bu aktif oluşumun yani deprem fırtınasının, Marmara'daki bir depremi tetiklemesi mümkün değil. Ama hissedebiliyoruz. Nitekim dün depremden sonra İstanbul çevresinde hissedilenler olmuştu. Bu büyüklükteki bir depremin İstanbul'un yapısına bir zarar vermesi mümkün değil, sadece hissedilebilir.