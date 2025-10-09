Kütahya depremi sonrası Osman Bektaş tek noktayı işaret etti! O bölgeye doğru büyüyerek ilerliyor
Kütahya gece yarısı 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Depremsellik 4,9 ile Kuzeydoğuya, Kütahya-Tavşanlı istikametine doğru büyümeye devam ediyor" diyerek kritik değerlendirmelerde bulundu.
AFAD, saat 02.54’te Kütahya’nın Simav ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde de hissedilince vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremin ardından uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin hangi yönde ilerlediğine dair değerlendirmelerde bulundu.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "4 gün önceki 4,1 büyüklüğündeki depremden sonra depremsellik 4,9 ile Kuzeydoğuya, Kütahya-Tavşanlı istikametine doğru büyümeye devam ediyor.