  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Kütahya Simav’da 5.4'lük deprem: Artçılar devam ediyor, yer bilimciler ne diyor?

Kütahya Simav’da 5.4'lük deprem: Artçılar devam ediyor, yer bilimciler ne diyor?

AFAD’ın aktardığına göre Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12:59’da 5.4 büyüklüğünde ve 8.46 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Artçılar devam ediyor; peki yer bilimciler bölgeye dair ne diyor?

Kütahya Simav’da 5.4'lük deprem: Artçılar devam ediyor, yer bilimciler ne diyor? - Sayfa 1

AFAD’ın aktardığına göre Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12:59’da 5.4 büyüklüğünde, 8.46 km derinliğinde bir deprem meydan geldi. 

1 | 8
Kütahya Simav’da 5.4'lük deprem: Artçılar devam ediyor, yer bilimciler ne diyor? - Sayfa 2

İstanbul başta olmak üzere Bursa, İzmir, Kütahya, Balıkesir ve birçok ilde hissedilen deprem, vatandaşlarda paniğe yol açtı.

2 | 8
Kütahya Simav’da 5.4'lük deprem: Artçılar devam ediyor, yer bilimciler ne diyor? - Sayfa 3

Depremin Uşak kent merkezine 70 kilometre, Kütahya'ya 88 kilometre Balıkesir'e ise 106 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

3 | 8
Kütahya Simav’da 5.4'lük deprem: Artçılar devam ediyor, yer bilimciler ne diyor? - Sayfa 4

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kütahya'da meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Övgün, "Her ne kadar 5.4'lük deprem ana deprem gibi görünse de, buna daha büyük bir depremin izleme olasılığı yok değildir" dedi.

4 | 8