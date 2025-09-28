Kütahya Simav’da 5.4'lük deprem: Artçılar devam ediyor, yer bilimciler ne diyor?
AFAD’ın aktardığına göre Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12:59’da 5.4 büyüklüğünde ve 8.46 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Artçılar devam ediyor; peki yer bilimciler bölgeye dair ne diyor?
AFAD’ın aktardığına göre Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12:59’da 5.4 büyüklüğünde, 8.46 km derinliğinde bir deprem meydan geldi.
1 | 8
İstanbul başta olmak üzere Bursa, İzmir, Kütahya, Balıkesir ve birçok ilde hissedilen deprem, vatandaşlarda paniğe yol açtı.
2 | 8
Depremin Uşak kent merkezine 70 kilometre, Kütahya'ya 88 kilometre Balıkesir'e ise 106 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.
3 | 8