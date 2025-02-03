Kutup girdabı geliyor: İstanbul'da kar alarmı! Sıcaklıklar 12 derece düşecek... Kaç gün sürecek?
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları 4 Şubat salı gününden itibaren 6 ila 12 derece birden düşecek. Soğuk hava dalgasının yurt genelinde etkili olacak. İstanbul dahil yurt genelinde çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor. 'Kutup girdabı' olarak adlandırılan soğuk hava 10 gün sürecek.
Kuzeyden gelen soğuk hava, sıcaklıkları 10-12 derece birden düşürecek. Soğuk hava dalgasının salı gününden itibaren yurt genelinde etkisini hissettireceği belirtiliyor.
KUTUP GİRDABI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre 'kutup girdabı' olarak adlandırılan soğukların 10 gün sürmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
İstanbul dahil yurt genelinde çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor.