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  4. Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler

Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı'nın güney ve doğusu ve Van'ın doğusu yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte 24 Temmuz 2025 il il hava durumu tahminleri...

Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler - Sayfa 1

UYARILAR

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler - Sayfa 2

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

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Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler - Sayfa 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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