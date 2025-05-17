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  4. Kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji'den 19 ile 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı

Kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji'den 19 ile 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 18 kente "sarı", İzmir’e "turuncu" kodlu uyarı yaptı.

Kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji'den 19 ile 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı - Sayfa 1

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı son uyarıları paylaştı. Gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına nedeniyle İzmir için "turuncu", 18 il için "sarı" kodlu uyarı verildi.

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Kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji'den 19 ile 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı - Sayfa 2

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bursa ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiği, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

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Kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji'den 19 ile 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı - Sayfa 3

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Öte yandan yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

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Kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji'den 19 ile 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı - Sayfa 4

İç Ege (Denizli hariç), Marmara'nın güneyi (Balıkesir'in güneydoğusu, Bursa ve Bilecik'in güneyi) ve İç Anadolu'nun güneyi (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray) ile Eskişehir ve Isparta çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yükseklerinde 80 km/saat) bekleniyor.

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