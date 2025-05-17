Kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji'den 19 ile 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bursa ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiği, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.