Kuvvetli sağanak ve rüzgar geliyor: Meteoroloji 39 ili sarı kodla uyardı! İşte il il tahminler...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların aralıklarla il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ilk saatlerde yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların aralıklarla il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 21°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı