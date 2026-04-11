Kuzey Anadolu Fayı'nda kırılmayan iki noktaya dikkat! 'Tehlike çok yüksek'

Fayda genel olarak batı yönlü bir deprem göçü olduğunu belirten Akbayram, “Yani yaklaşık 50 yılda meydana gelen depremler Marmara’ya kadar gelen Kuzey Anadolu Fayı’nın büyük bir kısmını kırmış. İki kısım kırılmamış. Birisi İstanbul’un güneyindeki Marmara sismik boşluğu diyebileceğimiz bölge diğeri de Yedisu. Bu iki bölgede tehlikemiz çok yüksek. Kahramanmaraş depremleri 13 ilimizi etkiledi. Çok büyük bir ihtimalle Yedisu Fayı’nda olacak bir depremde bu bölgede birçok ilimizi etkileyecek. Bütün şehirler tarumar olacak demiyoruz ama şehirlerde sismik riskin yüksek olduğu alanlarda yıkımlar olacaktır maalesef eğer hazırlanmazsak. Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ’ın bir kısmı, Muş, Diyarbakır ve Bitlis etkilenebilir. Belli bir çerçevede yaklaşık 100-150 kilometrelik bir dairede depremin merkez üssünü Yedisu olarak kabul edersek etkileme imkanı var” diye konuştu.