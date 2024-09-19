Kuzey Kore, süper savaş başlığı taşıyan taktik balistik füze denedi

Dün performansı yükseltilen bir stratejik seyir füzesinin de denendiği kaydedilirken, Kim’in ayrıca Savunma Bilimleri Akademisi tarafından geliştirilen 7,62 mm’lik keskin nişancı tüfeği ve 5,56 mm’lik otomatik tüfek gibi farklı silahların üretimini denetlediği ve yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.