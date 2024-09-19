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Kuzey Kore, süper savaş başlığı taşıyan taktik balistik füze denedi

Kuzey Kore, süper büyük konvansiyonel savaş başlığı ile donatılan yeni tip taktik balistik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu.

Kuzey Kore, süper savaş başlığı taşıyan taktik balistik füze denedi - Sayfa 1

Kuzey Kore’den dün gerçekleştirilen son silah denemesine ilişkin resmi açıklama geldi.

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Kuzey Kore, süper savaş başlığı taşıyan taktik balistik füze denedi - Sayfa 2

Kuzey Kore Füze İdaresi, 4.5 ton ağırlığında süper büyük konvansiyonel savaş başlığı ile donatılan yeni tip “Hwasongpho-11-Da-4.5” taktik balistik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı.

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Kuzey Kore, süper savaş başlığı taşıyan taktik balistik füze denedi - Sayfa 3

Ülke lideri Kim Jong-un’un denetiminde yapılan test atışının füzenin 320 kilometrelik orta menzildeki isabet performansını ve savaş başlığının patlayıcı gücünü doğrulamayı amaçladığı aktarıldı.

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Kuzey Kore, süper savaş başlığı taşıyan taktik balistik füze denedi - Sayfa 4

Dün performansı yükseltilen bir stratejik seyir füzesinin de denendiği kaydedilirken, Kim’in ayrıca Savunma Bilimleri Akademisi tarafından geliştirilen 7,62 mm’lik keskin nişancı tüfeği ve 5,56 mm’lik otomatik tüfek gibi farklı silahların üretimini denetlediği ve yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

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