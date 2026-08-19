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Kuzeyde bulutlu, iç kesimde yağışlı hava etkili olacak: Hangi illerde yağış görülecek?İşte tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun kıyıları dışında), Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Ağustos 2026 il il hava durumu tahminleri...

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Kuzeyde bulutlu, iç kesimde yağışlı hava etkili olacak: Hangi illerde yağış görülecek?İşte tahminler - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Kuzeyde bulutlu, iç kesimde yağışlı hava etkili olacak: Hangi illerde yağış görülecek?İşte tahminler - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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Kuzeyde bulutlu, iç kesimde yağışlı hava etkili olacak: Hangi illerde yağış görülecek?İşte tahminler - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Kuzeyde bulutlu, iç kesimde yağışlı hava etkili olacak: Hangi illerde yağış görülecek?İşte tahminler - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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