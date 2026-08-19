Kuzeyde bulutlu, iç kesimde yağışlı hava etkili olacak: Hangi illerde yağış görülecek?İşte tahminler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun kıyıları dışında), Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Ağustos 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu