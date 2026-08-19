Kuzeyde bulutlu, iç kesimde yağışlı hava etkili olacak: Hangi illerde yağış görülecek?İşte tahminler

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu