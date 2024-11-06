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  4. Kuzeyde sis ve pus bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Kuzeyde sis ve pus bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'nun yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 6 Kasım 2024 Çarşamba günü bölge bölge hava durumu tahminleri...

Kuzeyde sis ve pus bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Kuzeyde sis ve pus bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Kuzeyde sis ve pus bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Kuzeyde sis ve pus bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8