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  4. Listede 4 büyükşehir dahil 10 il yer alıyor: CHP 226 yerde belediye başkan adaylarını açıkladı

Listede 4 büyükşehir dahil 10 il yer alıyor: CHP 226 yerde belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Bursa ve Balıkesir'in dahil olduğu 4 Büyükşehir'de belediye başkan adaylarını açıkladı. Parti tarafından paylaşılan listede Bolu'da dahil 6 ilin daha adayı belli oldu. İşte açıklanan toplamda 226 yerde aday olan isimler şöyle...

Listede 4 büyükşehir dahil 10 il yer alıyor: CHP 226 yerde belediye başkan adaylarını açıkladı - Sayfa 1

Bayburt - Kubilay Erel

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Listede 4 büyükşehir dahil 10 il yer alıyor: CHP 226 yerde belediye başkan adaylarını açıkladı - Sayfa 2

Karaman - Recep Sarpçelik

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Listede 4 büyükşehir dahil 10 il yer alıyor: CHP 226 yerde belediye başkan adaylarını açıkladı - Sayfa 3

Gümüşhane - Bedri Ağaç

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Listede 4 büyükşehir dahil 10 il yer alıyor: CHP 226 yerde belediye başkan adaylarını açıkladı - Sayfa 4

Nevşehir - Mehmet Bilgin

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