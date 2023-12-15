Listede 4 büyükşehir dahil 10 il yer alıyor: CHP 226 yerde belediye başkan adaylarını açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Bursa ve Balıkesir'in dahil olduğu 4 Büyükşehir'de belediye başkan adaylarını açıkladı. Parti tarafından paylaşılan listede Bolu'da dahil 6 ilin daha adayı belli oldu. İşte açıklanan toplamda 226 yerde aday olan isimler şöyle...
Bayburt - Kubilay Erel
1 | 14
Karaman - Recep Sarpçelik
2 | 14
Gümüşhane - Bedri Ağaç
3 | 14
Nevşehir - Mehmet Bilgin
4 | 14