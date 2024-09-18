Lübnan'da örneği görülmemiş bir saldırı gerçekleşti! Peki çağrı cihazları nasıl bomba gibi patladı?
İsrail, Lübnan’da Hizbullah’ın iletişimde kullandığı çağrı cihazlarını siber saldırıyla eşzamanlı olarak patlattı. Saldırıda 1’i 10 yaşında kız çocuğu, 9 kişi öldü.
Dün saat 15.45’ten itibaren Lübnan’ın birçok bölgesinde çağrı cihazları yarım saat içinde patlamaya başladı. Evlerde, marketlerde ve sokaklarda gerçekleşen patlamaları gösteren onlarca video paylaşıldı.
Ülkede çok büyük panik yaşandı. Hastaneler el, yüz ve kalçasından yaralananlarla doldu. Halka kan bağışı çağrısı yapıldı. Yaralılar patlamadan önce mesaj geldiğini ve ardından cihazın ısındığını söyledi.
PEKİ ÇAĞRI CİHAZLARI NASIL PATLADI?
Daha önce böyle bir saldırı yaşanmamıştı. Pek çok güvenlik uzmanı saldırı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Patlamaların çağrı cihazı pillerinin aşırı ısınmasına bağlı olabileceği akla en çok yatan senaryo olarak dikkat çekiyor.
Bazı uzmanlar ise çağrı cihazlarının üretim ve tedariki sırasında değiştirilmiş ya da patlamayı tetikleyecek parçalar eklenmiş olabileceğini belirtiyor. Cihazlar alınırken içlerine mikro bombalar yerleştirilmiş olmasından da şüpheleniliyor.
BBC’ye konuşan İngiliz Ordusu’nda eski bir mühimmat uzmanı, cihazların her birine 10-20 gram aralığında askeri sınıf yüksek patlayıcı yerleştirilmiş olabileceğini ve bunların sahte elektronik bileşenlerin içine gizlenmiş olabileceğini vurguladı.
Adının açıklanmasını istemeyen uzman, bunun alfanümerik kısa mesaj adı verilen bir sinyalle etkinleştirilmiş olabileceğini belirtti.