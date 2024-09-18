Lübnan'da örneği görülmemiş bir saldırı gerçekleşti! Peki çağrı cihazları nasıl bomba gibi patladı?

PEKİ ÇAĞRI CİHAZLARI NASIL PATLADI?

Daha önce böyle bir saldırı yaşanmamıştı. Pek çok güvenlik uzmanı saldırı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Patlamaların çağrı cihazı pillerinin aşırı ısınmasına bağlı olabileceği akla en çok yatan senaryo olarak dikkat çekiyor.

Bazı uzmanlar ise çağrı cihazlarının üretim ve tedariki sırasında değiştirilmiş ya da patlamayı tetikleyecek parçalar eklenmiş olabileceğini belirtiyor. Cihazlar alınırken içlerine mikro bombalar yerleştirilmiş olmasından da şüpheleniliyor.