Lüks araçların değeri milyonlarca dolar! Esad ailesinin araba galerisi ortaya çıktı

Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley

Ferrari markasının en pahalı modellerinden biri olarak bilinen F50'nin piyasa değeri, yaklaşık 3 milyon doları buluyor. Saraydaki lüks araçlar arasında yer alan Ferrari F12 Berlinetta'nın değeri yaklaşık 2 milyon dolar olarak gösteriliyor.