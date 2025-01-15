Lüks araçların değeri milyonlarca dolar! Esad ailesinin araba galerisi ortaya çıktı
Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve aile üyelerinin sahibi olduğu, aralarında çok sayıda lüks otomobillin bulunduğu araçları görüntülendi.
İç savaş sırasında ülke büyük bir yıkım ve ekonomik kriz ile boğuşurken Esad ailesinin aralarında Ferrari F50, Ferrari F12 Berlinetta, Lamborghini Murcielago, Aston Martin, Bentley, Cadillac, Audi TT, Mercedes-AMG gibi değeri milyonlarca doları bulan onlarca lüks otomobile sahip olduğu ortaya çıktı.
Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın garajı, klasik otomobillerden spor ve elektriklilere kadar sınırlı sayıda üretimi olan nadir araçların sergilendiği lüks bir galeriyi andırıyor.
Lüks otomobillerin değeri milyonlarca doları buluyor
Esad ailesinin garajında tespit edilen araçlardan Ferrari F50, sınırlı sayıda üretimi ve marka değeri nedeniyle iş adamları ve koleksiyonerlerin ilgi odağı bir otomobil olarak biliniyor.