Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildi
Mersin'deki mağarada mide kanaması geçiren ABD'li dağcının tahliye çalışmaları tamamlandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde, 3 Eylül'de indiği mağarada rahatsızlanan ve ilaç tedavisi uygulanan ABD'li dağcının tahliyesi tamamlandı.
Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren Mark Dickey'in tahliyesine yönelik çalışmalar, doktorların kararının ardından 9 Eylül'den itibaren AFAD koordinesinde sürdürüldü.
Arama kurtarma uzmanları ve sağlık ekiplerince son olarak 180 metredeki kamp alanına ulaştırılan Dickey, bir süre dinlenmeye alındı.
Gerekli kontrollerin ardından sedyeyle taşınmaya devam edilen ABD'li dağcı, zorlu dar geçitlerden geçirildikten sonra mağaradan güvenli şekilde çıkarıldı.