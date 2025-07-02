Mahkemeye çıkan Acun Ilıcalı aylık gelirini açıkladı, kazancı sosyal medyada tartışma konusu oldu
Maç yayını sırasında yasa dışı bahis reklamlarının gösterilmesiyle ilgili mahkemeye çıkan Acun Ilıcalı, ifade sırasında aylık gelirini de açıkladı. Medya patronunun aylık geliri tartışma konusu oldu.
Türkiye’nin medya sektöründe yakından tanıdığı Acun Ilıcalı, TV 8.5 ekranlarında yayınlanan bazı maçlarda yasa dışı bahis reklamı gösterilmesi nedeniyle soruşturmaya dahil edildi. Acun Medya şirketinin sahibi Acun Ilıcalı ise ilk duruşma kapsamında mahkemeye çıktı.
Maç sırasında reklam panolarındaki bahis reklamlarının gösterilmesi üzerine mahkemeye çağrılan medya patronu ve eski Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı, "yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği" iddiası ile yargılanıyor.
Hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Ilıcalı, açılan davada hakim karşısına çıkarak ifadesini verdi. Takım elbisesiyle mahkeme salonuna giren Ilıcalı, ifadesinde suçlu olmadıklarını belirtirken, kendilerinin sadece maç yayınlarından sorumlu olduklarını belirterek suçsuz olduğunu savundu.