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Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi! Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi geliyor. Güzel Aşklar Diyarı dizisi Kanal D ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. Güzel Aşklar Diyarı dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi! Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 1

Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Halil Ergün

Özgü Kaya

 Burak Berkay Akgül

Meltem Cumbul

Melis Birkan

 Ege Kökenli

Özgür Emre Yıldırım

1 | 3
Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi! Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 2

 Ekin Aksoy

Berkan Şal

Ali Başar

İbrahim Dizlek

Miray Kaya

2 | 3
Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi! Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 3

Yankı Ayhan

 Yunus Narin

Ersel Şibil

Mustafa Arda Işık

Işıltısu Alyanak 

3 | 3
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