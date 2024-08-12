Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi! Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi geliyor. Güzel Aşklar Diyarı dizisi Kanal D ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. Güzel Aşklar Diyarı dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…
Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Halil Ergün
Özgü Kaya
Burak Berkay Akgül
Meltem Cumbul
Melis Birkan
Ege Kökenli
Özgür Emre Yıldırım
1 | 3
Ekin Aksoy
Berkan Şal
Ali Başar
İbrahim Dizlek
Miray Kaya
2 | 3
Yankı Ayhan
Yunus Narin
Ersel Şibil
Mustafa Arda Işık
Işıltısu Alyanak
3 | 3