Malatya depremini 2 hafta önce bilen Şener Üşümezsoy'dan kritik uyarı geldi
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedilerek vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Canlı yayında sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Pütürge ve Battalgazi bloklarındaki gizli tehlikeye dikkat çekerek kritik değerlendirmelerde bulundu.
AFAD’ın verilerine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, merkez üssü Malatya’nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi.
Yer bilimci Şener Üşümezsoy’un iki hafta önce yaptığı bir yayında Battalgazi hattına dikkat çektiği ortaya çıktı. Üşümezsoy, Pötürge fayında biriken stresin 6,5 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini ya da bu etkinin Battalgazi yönüne kayabileceğini ifade etmişti.
Sarsıntının ardından canlı yayına katılan ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgenin sismik yapısı ve fay hatlarındaki son duruma ilişkin ezber bozan açıklamalarda bulundu