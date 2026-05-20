Malatya depremini 2 hafta önce bilen Şener Üşümezsoy'dan kritik uyarı geldi

AFAD’ın verilerine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, merkez üssü Malatya’nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi.