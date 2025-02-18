Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama
Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk değerlendirme geldi.
AFAD'ın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; 17 Şubat'ta saat 18:41'de, Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
PROF. DR. ERSOY: 4.4'LÜK BİR DEPREM BİZİM NORMALİMİZ
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Malatya'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi:
"2023 depremlerinin olduğu yerlerde uzun süre deprem olmayacaktır ama o bölgelere komşu bölgelerde deprem meydana gelecektir. 4.4'lük bir deprem bizim normalimiz. Bu büyüklükte depremler ülkemizin her yerinde oluyor."