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  4. Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama

Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk değerlendirme geldi.

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama - Sayfa 1


AFAD'ın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; 17 Şubat'ta saat 18:41'de, Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama - Sayfa 2

Yerin 7 km altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama - Sayfa 3

PROF. DR. ERSOY: 4.4'LÜK BİR DEPREM BİZİM NORMALİMİZ

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Malatya'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi:

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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama - Sayfa 4

"2023 depremlerinin olduğu yerlerde uzun süre deprem olmayacaktır ama o bölgelere komşu bölgelerde deprem meydana gelecektir. 4.4'lük bir deprem bizim normalimiz. Bu büyüklükte depremler ülkemizin her yerinde oluyor."

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