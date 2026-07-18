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  4. Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Daha büyüğü olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz cevap verdi

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Daha büyüğü olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz cevap verdi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Peki daha büyük bir deprem olur mu? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu soruya yanıt verdi.

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Daha büyüğü olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz cevap verdi - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.20'de, merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Daha büyüğü olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz cevap verdi - Sayfa 2

Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Daha büyüğü olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz cevap verdi - Sayfa 3

Peki daha büyük bir deprem olur mu? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında bu soruya yanıt verdi.

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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Daha büyüğü olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz cevap verdi - Sayfa 4

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİSİ YOK"


20 Mayıs tarihinde aynı bölgede 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu hatırlatan Tüysüz, "Şiddetli hissedilen bir deprem ama hasar yaratmasını beklemediğimiz bir deprem olarak görülüyor. Büyük bir deprem beklentisi içinde olmadığımızı söyleyeyim" dedi.

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