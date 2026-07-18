Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Daha büyüğü olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz cevap verdi

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİSİ YOK"



20 Mayıs tarihinde aynı bölgede 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu hatırlatan Tüysüz, "Şiddetli hissedilen bir deprem ama hasar yaratmasını beklemediğimiz bir deprem olarak görülüyor. Büyük bir deprem beklentisi içinde olmadığımızı söyleyeyim" dedi.