Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Daha büyüğü olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz cevap verdi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Peki daha büyük bir deprem olur mu? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu soruya yanıt verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.20'de, merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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Peki daha büyük bir deprem olur mu? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında bu soruya yanıt verdi.
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